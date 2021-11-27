جورجيو أرماني يحصل على "لقب فارس"

(أنسامد) - نوفمبر 27 - روما - منح الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم أمس الجمعة "لقب فارس" للمصمم الأسطوري جورجيو أرماني وذلك لخدماته للموضة الإيطالية.



أصبح أرماني ، 87 عاما ، "فارسا من وسام الاستحقاق من الجمهورية الإيطالية".



وقال مصمم الأزياء العالمي المولود في بياتشينزا إنه "فخور بتمثيل إيطاليا في العالم". (أنسامد).



