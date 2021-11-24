معرض بانكسي وارهول في قصر ثقافة كاتانيا حتي 2 يونيو

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - يقام في قصر الثقافة في كاتانيا معرضا لفنان الشوارع بانكسي واخر للفنان الامريكي وارهول لمقارنة اعمالهما لأول مرة أكثر من 100 عمل يتم عرضهم حتى 2 يونيو لتصوير العالم الرائع لآندي وارهول ، الفنان الأكثر تصويرًا في العالم ، وانكسي المجهول الذي لم يسبق له التقاط صورة والذي يخاطر بالاعتقال من ديزني لاند إلى فلسطين ، مما يجعل فنه حدثًا إعلاميًا عالميًا .



المعرض ، برعاية سابينا دي جريجوري وجوزيبي ستانيتا ، يوثق المسار المبتكر والثوري لاثنين من الفنانين العظماء والشخصيات البعيدة على ما يبدو في أكثر من 100 عمل.



من ناحية ، أصبح وارهول وأعماله منتجًا استهلاكيًا واسمه علامة تجارية حقيقية. ومن ناحية أخرى ، فإن بانكسي ، وهو خبير اتصالات رائع يستمر في جعل الناس يتحدثون عنه من خلال تحويل تخريب الشوارع إلى حدث دولي في الصفحة الأولى ، قادر على الوصول إلى الكوكب بأسره ، وهو الآن علامة تجارية ناجحة معترف بها في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في هذا الفن.



تأتي الأعمال المعروضة من مجموعات خاصة شهيرة من جميع أنحاء العالم ومن المعارض الفنية الهامة. هناك كيت موس الحسية لبانكسي في وضعية مارلين التي أنشأها وارهول في عام 1962 ، جدار Hula Hoop الشهير من Banksy المصنوع بتقنية الاستنسل في نوتنغهام في عام 2020 كدعوة لاستعادة الإحساس بالأشياء ولوحة بورتريه ذاتية شهيرة عام 1967.



وارهول.



ثم صور وارهول السياسية لماو ولينين ولوحة بانكسي لنكولن ونستون تشرشل والملكة إليزابيث. مرة أخرى ، صور وارهول الفريدة من نوعها لميك جاغر وبيلي سكوير وجودي جارلاند. يسلط المسار أيضًا الضوء على الموضوعات الرائعة المشتركة لكل من الفنانين مثل الموسيقى والسينما. (أنسامد).



