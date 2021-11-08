لامبورجيني تسعى لتخفيض انبعاثات الكربون 50% بحلول 2024

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - بدءا من العام المقبل، وحتى عام 2024، ستقوم شركة لامبورجيني بتهجين سياراتها بشكل كامل، من أجل تخفيض نسبة الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بنسبة 50%.



وأكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لامبورجيني، ستيفان وينكلمان، أن الشركة ستقوم بدمج جميع سياراتها الثلاثة في نهاية 2024، لتكون أول علامة تجارية للسيارات الرياضية الفائقة الفخامة، تمتلك مجموعة هجين بالكامل.



وأوضح وينكلمان، خلال فاعلية "يوم استدامة لامبورجيني"، "هذا يعني أننا سنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بنهاية عام 2021، بنسبة 50% على الأقل، بالنسبة لسيارات مثل سيارتنا، يعد انجازا لا ينبغي الاستهانة به".



وتابع: "بالنسبة لنا، يعد هذا الجزء استثمارا كبيرا للغاية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار"، قبل أن يستدرك: "لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، لأن الجزء الثاني من العقد يكون لدينا أول سيارة كهربائية بالكامل، وستكون النموذج الرابع، الذي نتخيله كسيارة يمكن قيادتها كل يوم". (أنسامد).



