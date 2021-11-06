فنان إيطالي يستنسخ نافورة تريفي في روما من مكعبات الليجو

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قام فنان إيطالي باستنساخ نافورة تريفي Trevi الشهيرة في روما من مكعبات الليجو. مؤلف العمل المكون من 20 ألف قطعة هو ماوريتسيو لامبيس ، رئيس الجمعية الثقافية كاراليسبريك ومؤسس متحف القرميد في كاراليسبريك في سيستو في سردينيا.



وقال لامبيس لوكالة أنسا: "بدأ المشروع قبل خمسة أشهر بهدف إعادة إنتاج أحد أهم المعالم الإيطالية بعد بناء بازيليكا دي بوناريا في كالياري في كالياري ، رمز سردينيا ، في عام 2019".



وأضاف "لقد تطلب الأمر حوالي 20 ألف طوبة لإعادة إنتاجها بأمانة على نطاق صغير: عرض 75 سم ، عمق 50 سم ، ارتفاع 70 سم في أعلى نقطة ، مشيرا "لقد استخدمت صورًا مأخوذة من الإنترنت لجعلها متشابهة قدر الإمكان ، بما في ذلك السياح".



تم الكشف عن نافورى تريفي Trevi في عام 1762 ، وهي أكبر نوافير روما الأثرية.



تقول الأسطورة أن إلقاء قطعة نقود في النافورة الأسطورية يضمن العودة إلى روما - كما فعل قادة مجموعة العشرين مؤخرا بعد قمتهم في روما.



سيعرض لامبيس النموذج المصغر للعرض في متحفه. (أنسامد).



