فيراري تتجه إلى عوائد قياسية خلال 2021 ونمو صافي أرباحها 21%

(أنسامد) - نوفمبر 3 - روما - اختتمت فيراري للسيارات الربع الثالث من العام الجاري، بنمو مزدوج الرقم، وتتجه نحو عام قياسي جديد في صافي أرباحها.



وبلغ صافي العوائد 1.05 مليار يورو، بارتفاع 18.6% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 15.1% مقارنة بالربع الثالث من عما 2019.



وبلغ إجمالي عمليات التسليم 2750 عملية، بزيادة 18,9% مثارنة بالربع الثالث من عام 2020، و11.2% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.



وبلغ صافي الأرباح للشركة 207 مليون يورو، بزيادة 21%، بينما بلغ حجم أعمال الشركة 4.3 مليار يورو، مقارنة بـ 3.5 مليار يورو في عام 2020.



وعبر بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي للشركة، عن تفاؤله بهذه النتائج، موضحا، "تعد النتائج القوية للربع الثالث خطوة رئيسية نحو توجهات تصاعدية صافية لعام 2021، وتعكس العلاقات المتميزة مع العملاء، وهو مفتاح تحقيق نمو مزدوج الرقم، وطلب بمستوى قياسي عالميا، خاصة في الصين والولايات المتحدة".



وتابع: "هذه النتائج تظهر صلابة رؤيتنا وقوة الفريق الذي أتشرف بقيادته، وتسمح لي بالتطلع إلى المستقبل بثقة وتفاؤل كبير".



(أنسامد).



