إيطاليا: الرحلات البحرية ستقفز 118% في 2022

(أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - لا تزال إيطاليا رائدة في البحر المتوسط، على الرغم من انهيار الأرقام في عام 2020، إذ أنه من المتوقع أن تقفز الرحلات البحرية السياحية الإيطالية بالنسبة لعدد الركاب إلى 118% في عام 2022.



ووفقا لتقرير نشرته Risposte Turismo بشأن معدل الرحلات البحرية والتنبؤات لعام 2022، أنه من المتوقع أن ينمو عدد الركاب في العام المقبل بنسبة 118%، بمعدل 5.98 مليون مسافر، وهو ما يلامس مستويات ما قبل الوباء.



وأوضح رئيس Risposte Turismo، فرانشيسكو دي تشيزاري، "نتوقع أن يتم التعامل مع 5.98 مليون مسافر (118% مقارنة بعام 2021)، مع 2900 رحلة بحرية. نفترض أن ميناء تشيفيتافيكيا، سيظل أول ميناء في الترتيب في إيطاليا والبحر المتوسط، مع انتعاش نابولي بقوة لتجاوز جنوة".



وبين المسؤول أن الزيادة المتوقعة للاستثمارات في الموانئ ستبلغ 829 مليون يورو في فترة 3 سنوات بين 2022 و2024، خاصة في البنى التحتية والتجريف وبناء المحطات. (أنسامد).



