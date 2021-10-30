Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - هندسة و تصميم
أرماني في إكسبو دبي: عودة سحر الصحراء إلى مجموعاتي
بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء فندق أرماني في برج خليفة
    (أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قال جورجيو أرماني Giorgio Armani بعد عرض في دبي بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء فندق أرماني في برج خليفة ، أطول ناطحة سحاب في العالم ، إن "الصحراء تعود دائما في أحلامي ، على الرغم من أنني لم أرها أبدا ودائما في مجموعاتي هناك هي إشارة إلى الغرابة: أسلوبهم الشعري في ارتداء الملابس لا يقاوم ".

    تميز العرض بأشجار النخيل الفضية التي تعكس النكهة الشرقية للتصميمات ، بمناسبة اليوم الثاني من ثلاثة أيام من قمة الموضة العالمية في ميلانو ، التي نظمتها كلاس إديتريري.

    قال المصمم العظيم إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الموضة. "هناك نوع من التناضح في الموضة: رؤية الشباب وهم يرتدون ملابس هنا ، مع قمصانهم ، وخطوط العنق المنخفضة ، والسراويل التي تنتهي عند ربلة الساق. لا يختلف الأمر كثيرا عن طريقة لباسهم في إفريقيا ، على سبيل المثال. هذا لأنه هناك رغبة في توحيد ما هو مريح ".

    كما ظهر في العرض مغني كولدبلاي الرئيسي كريس مارتن. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    محكمة ايطالية تعلق محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل ريجيني

    ألبوم الصور