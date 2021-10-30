أرماني في إكسبو دبي: عودة سحر الصحراء إلى مجموعاتي

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قال جورجيو أرماني Giorgio
Armani بعد عرض في دبي بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء فندق أرماني
في برج خليفة ، أطول ناطحة سحاب في العالم ، إن "الصحراء تعود
دائما في أحلامي ، على الرغم من أنني لم أرها أبدا ودائما في
مجموعاتي هناك هي إشارة إلى الغرابة: أسلوبهم الشعري في ارتداء
الملابس لا يقاوم ".
تميز العرض بأشجار النخيل الفضية التي تعكس النكهة الشرقية
للتصميمات ، بمناسبة اليوم الثاني من ثلاثة أيام من قمة الموضة
العالمية في ميلانو ، التي نظمتها كلاس إديتريري.
قال المصمم العظيم إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الموضة. "هناك نوع
من التناضح في الموضة: رؤية الشباب وهم يرتدون ملابس هنا ، مع
قمصانهم ، وخطوط العنق المنخفضة ، والسراويل التي تنتهي عند ربلة
الساق. لا يختلف الأمر كثيرا عن طريقة لباسهم في إفريقيا ، على
سبيل المثال. هذا لأنه هناك رغبة في توحيد ما هو مريح ".
كما ظهر في العرض مغني كولدبلاي الرئيسي كريس مارتن. (أنسامد).