أرماني في إكسبو دبي: عودة سحر الصحراء إلى مجموعاتي

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - قال جورجيو أرماني Giorgio Armani بعد عرض في دبي بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء فندق أرماني في برج خليفة ، أطول ناطحة سحاب في العالم ، إن "الصحراء تعود دائما في أحلامي ، على الرغم من أنني لم أرها أبدا ودائما في مجموعاتي هناك هي إشارة إلى الغرابة: أسلوبهم الشعري في ارتداء الملابس لا يقاوم ".



تميز العرض بأشجار النخيل الفضية التي تعكس النكهة الشرقية للتصميمات ، بمناسبة اليوم الثاني من ثلاثة أيام من قمة الموضة العالمية في ميلانو ، التي نظمتها كلاس إديتريري.



قال المصمم العظيم إنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الموضة. "هناك نوع من التناضح في الموضة: رؤية الشباب وهم يرتدون ملابس هنا ، مع قمصانهم ، وخطوط العنق المنخفضة ، والسراويل التي تنتهي عند ربلة الساق. لا يختلف الأمر كثيرا عن طريقة لباسهم في إفريقيا ، على سبيل المثال. هذا لأنه هناك رغبة في توحيد ما هو مريح ".



كما ظهر في العرض مغني كولدبلاي الرئيسي كريس مارتن. (أنسامد).



