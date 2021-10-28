إيطاليا: بيع 3.5 مليون زهرة أقحوان في 2 نوفمبر المقبل

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - يعود إحياء ذكرى الموتى من جديد في 2 نوفمبر المقبل، بعد عام كارثي من الوباء، أجبر الشركات المتخصصة في بيع زهور الأقحوان، على التخلص من إنتاجها. لكن هذا الموسم، تتسابق الشركات بين لوكا وفيرسيليا على بيع منتجاتها من الزهور.



وبحسب شركة كولديراتي لوكا وجمعية مزارعي الزهور وبائعي الزهور الإيطاليين، فمن المقرر بيع حوالي 3.5 مليون زهرة أقحوان في هذه الأسابيع.



لكن، واحدة من كل أثنين من الزهور يتم انتاجها بين سهل لوكا وفيرسيليا.



يوضح أندريا إلمي، رئيس شركة كولديرتي لوكا: "لقد ألقت الشركات الملايين من الزهور والنباتات وخسرت مجمل عوائدها وتخلصت الشركات من ملايين السيقان"، مضيفا: "عودة ذكرى إحياء الموتى يشكل عودة للتشغيل التدريجي".



وأشار إلمي، إلى أن المنطقة تنتج 5 ملايين زهرة أقحوان سنويا، وهي المركز الرئيسي لزراعة الأزهار، ويتم تسويق نصف زهور الأقحوان المزروعة فيها خلال هذه الأسابيع.



كما يشكل هذا الحدث فرصة لتوجيه رسالة للمستهلكين، فحواها: اشتروا الأزهار المحلية الإيطالية لدعم الأعمال التجارية والتوظيف والإقليم.



ولفت إلمي إلى أهمية هذا السوق في توفير وظائف في المنطقة، موضحا أن أسعار الزهرة سيتراوح بين 1 إلى 1.50 يورو للأقحوان، وقد يصل إلى 2.50 يورو. (أنسامد).



