مودينا..مشروع دانتي لجراتسيوسي

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - سيتم يوم 28 اكتوبر في السادسة مساءا بالمتحف المدني في مودينا تقديم الرسومات التحضيرية و الرسومات المصنوعة من الطين التي قام النحات الشاب آنذاك جوزيبي جراتسيوسي والمهندس المعماري جياكومو ماسي بتصميم نصب تذكاري من الرخام مخصص لعبقرية ومجد دانتي منذ اكثر من قرن تحديدا بين عامي 1895 و 1900 والتي لم تدخل حيز التنفيذ.



سيتم افتتاح نصب جياكومو ماسي و جوسيبي جراتسيوسي في معرض خاص يستمر حتي 6 يناير القادم.



و قد ولدت الفكرة الطموحة للنصب في اطار مؤسسة دانتي اليجيري التي نشات مؤخرا ..بدات الفكرة من احدي رسومات لماسي وهي توثق نشاط المهندس المعماري. وستُعرض على الشاشة الدراسات التمهيدية المتعلقة بتفاصيل الأجزاء الفردية للنصب التذكاري والرسم التخطيطي وصور الرسم النهائي ..و التي تصور جن يبكي علي قبر الشاعر العظيم.



سيكون بطل العرض أيضًا هو الرسم التحضيري الأصلي للمشروع في نسخته النهائية ، المنفذ بالقلم الجاف والحبر البني. (أنسامد).



