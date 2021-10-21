معرض كتاب روما يعود مجددا بحضور شخصي

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - يعود معرض كتاب روما " Più libri più liberi" الذي تنظمه وتروج له هيئة الناشرين الإيطاليين، مع إمكانية الحضور الشخصي، في الفترة بين 4 و8 ديسمبر المقبل، في مركز لا نوفولا بالعاصمة الإيطالية.



هذا المعرض، الذي يأتي في الذكرى العشرين على تأسيسه، يعد واحدا من أهم الفعاليات المرتبطة بالنشر في روما، ويتم تخصيصه بشكل كامل للناشرين الصغار والمتوسطين.



وكان المعرض قد توقف خلال العام الماضي بسبب أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".



ويخصص مهرجان هذا العام لموضوع الحرية بمفهومها الشخصي والجماعي، والإلتزام بالحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحرية الصحافة، وسيستضيف كتاب من جميع أنحاء العالم، من بينهم جوناثان سافران يور، أليساندرو باريكو، وروبرتو سافيانو وجوادالوبي نيتل، وزيروكال كير، وكيارا فيليريو وفرانشيسكا مانوتشي.



كما سيستضيف المعرض كتاب جدد الذي سيتحدثون عن كيف توفر الكتب الحرية، وكيف تكسر الحواجز والمحرمات. (أنسامد).



