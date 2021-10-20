سيارة لامبورجيني أوروس تثبت فعالياتها على حمم بركان إتنا

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - من قال أن لامبورجيني أوروس Lamborghini Urus، تسير فقط على الطرق الممهدة؟ السيارة الأيقونة للمجموعة الإيطالية كان لها تجربة مثالية على الطرق غير الممهدة التي تغطيها حمم بركان إتنا في إيطاليا.



أنها تجربة مثيرة ومحفزة للأدرنالين، فعلى حمم بركات إتنا في إيطاليا، وفي جو خريفي صقلي، تغطيه الغيوم، وعلى مقربة من البحر، كان لسيارة لامبورجيني أوروس، رحلة مميزة.



الرحلة التي كانت بتنظيم "كاسا ديل تورو" لتجربة إمكانات هذه السيارة التي تم إطلاقها في عام 2017، لقياس أدائها في الطرق غير الممهدة، كانت مثيرة للغاية، وأثبتت أن السيارة لديها إمكانيات خارقة، لاسيما بعد رحلات في جبال الهيمالايا، وكذلك في أيسلندا على الرمال والصخور والثلج، إضافة إلى رحلتها في دبي بالإمارات وسط الكثبان الرملية.



"القدرة على السير في أي طريق"، هذه هي فلسفة سيارة لامبورجيني أوروس التي تزن أقل بقليل من 2.200 كجم، والتي تجمع بين روح وخفة الحركة لسيارات تورو الرياضية الخارقة، وإمكانية الاستمتاع على الطرق الوعرة، مع الحفاظ على الراحة والأمان..



حتى الذين لم يسبق لهم تجربة السيارة، صدمتهم سهولة استخدامها وبساطة قيادتها، فعلى الطرق السريعة، ليس هناك حاجة سوى الإمساك بعجلة القيادة والاستمتاع بالرحلة. (أنسامد).



