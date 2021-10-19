"لوكس باتس" سوق فاخر للحيوانات باستثمارات 10 مليون يورو

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - سوق فاخر حيث يمكنك التسوق عبر الإنترنت لحيواناتك الأليفة من بين الملابس والإكسسوارات ومنتجات التجميل وأغذية الحيوانات الأليفة عالية المستوى: إنه لوكس باتس Luxpets ، وهو بوابة أنشأها سايمون ثون ، نائب رئيس مجمنةعى Lenet Group التجارية الإيطالية وممثل الجيل الثالث من عائلة ثون.



وأشار ثون "يسعدني أن أعلن عن إطلاق مثل هذا المشروع الواسع في قطاع مزدهر مثل قطاع الحيوانات الأليفة ، والذي أنا مرتبط به جدا ونحن نتطلع بالفعل إلى المستقبل وآفاق النمو والتنمية ، أيضا من الناحية الاجتماعية: سوف يكون لـ Luxpets أيضا مشاركة في مجال علاج الحيوانات الأليفة مع مؤسسة Lene Thun Onlus وأضاف لدينا أوجه من التعاون النشط على المنصة مع شركاء مثل Poldo Dog Couture ، الذي أنشأ مجموعة حصرية لـ Luxpets بمناسبة الإطلاق ، ولكن أيضا Dsquared2 و Fay و Barbour وعلامة المجوهرات DoDo.



وفقا لاستطلاع YouGov ، فإن 57٪ من مالكي الكلاب أو القطط يشترون الملابس والإكسسوارات لحيوانهم الأليف، و تعتبر العلامة التجارية ذات أهمية كبيرة. يهتم نصف المشترين كثيرا بمظهر حيوانهم الأليف: 21٪ يستخدمون ملابس وإكسسوارات عصرية يوميا ، و 21٪ آخرون في المناسبات الخاصة وحتى 13٪ يجمعون ملابسهم مع مظهر حيوانهم الأليف.



بالإضافة إلى منتجات الأزياء ، يعتزم المتجر إطلاق خدمات مثل التأمين ، والعناية الشخصية ، وجليسة الكلاب ، وفندق الكلاب.



ستشهد منصة Luxpets ، المدعومة باستثمارات تزيد عن 10 ملايين يورو ، توسعا في أوروبا خلال العام المقبل وفي الأسواق الرئيسية غير الأوروبية (لا سيما الولايات المتحدة وآسيا) بحلول عام 2023.



(أنسامد).



