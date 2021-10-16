ترييستي من بين أفضل ست مدن أوروبية للتنزه سيرا على الأقدام

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - صنفت صحيفة الجارديان مدينة ترييستي ( شمال شرق إيطاليا ) من بين أفضل ست مدن أوروبية للتنزه سيرًا على الأقدام ، وتقدم العديد من المواقع العزيزة على الكاتب الأيرلندي جيمس جويس. والخمس الآخرون هم برلين ومرسيليا وكوبيناغن وإشبيلية ولشبونة.



وقالت صحيفة الجارديان إن جويس اعتاد على تخيل مسارات دبلن لشخصياته ليوبولد بلوم وستيفن ديدالوس من أجل فيلمه "يوليسيس" أثناء تجواله في شوارع ميناء هابسبورغ السابق وعاصمة فريولي.



وأشارت إن بيازا يونيتا ديتاليا ، التي تطل على البحر ، "مكان طبيعي لبدء نزهة متعرجة" ، بينما يمكنك المشي من وسط المدينة حتى فيلا أوبيسينا بمناظرها الخلابة على خليج تريست.



وذكرت الصحيفة اليومية البريطانية: "إذا كانت لديك طاقة لمواصلة المشي ، فاستمر على طول المسار الترابي المشجر لسترادا نابليونيكا باتجاه بروسيكو". (أنسامد).



