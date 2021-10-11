إكسبو دبي: يوم مخصص لفلورنسا في الجناح الإيطالي

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - تم تخصيص يوم الأحد في الجناح الإيطالي في إكسبو دبي 2020 لمدينة فلورنسا.



صعد العمدة داريو نارديلا إلى المنصة وقال: "فلورنسا لديها واقع تجاري غني جدا ، بعد ميلانو هي ثاني مدينة حضرية تضم أكبر مجموعة متنوعة من الأعمال التجارية ، بدءا من الشركات الصيدلانية الكبرى متعددة الجنسيات إلى الموضة ، والشركات الصغيرة الأعمال الحرفية التي تعمل بتقنيات جديدة وليس فقط مع التقنيات التقليدية ".



وقالت نارديلا لوكالة أنسا: "بالنسبة لنا ، فإن التدويل هو شرط معيشي وشرط أساسي للقدرة التنافسية". "هذا النوع من المهام أساسي لتقديم ليس فقط الشركات في منطقتنا ، ولكن أيضا لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الإيطالية وتلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة. في العصر الرقمي العالمي للعمل الذكي ، تعد العلاقات الشخصية والإنسانية في مجال الأعمال مهمة . أنا أؤمن حقا بالمبادرات الدولية التي تعزز نظامنا الاقتصادي ".



واستطرد نارديلا قائلاً: "نحن نقدم الابتكار والثقافة" ، بدءًا من النسخة ثلاثية الأبعاد من مايكل أنجلو ديفيد التي أنشأتها جامعة فلورنسا.



وقال نارديلا إنه "تأثر" بمساهمة Gucci في Maggio Fiorentino ، قائلا إنه تم جمع 1.1 مليون يورو لهذا الحدث الأيقوني. (أنسامد).



