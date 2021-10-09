إكسبو دبي : جناح إيطاليا يستقطب 10000 زائر يوميا

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - قال باولو جليسينتي ، المفوض العام لإيطاليا في المعرض العالمي إن إكسبو 2020 دبي حقق بداية قوية وجناح إيطاليا يبلي بلاء حسنا.



قال جليسنتي في حدث "ديترو لو كوينتي" (ما وراء الكواليس) في رويال فيلا أوف مونزا ، الذي نظمته مجموعة منريف ، عبر رابط فيديو: "بدأ إكسبو دبي بشكل جيد حقًا ، أفضل بكثير مما توقعنا".



وأشار "خلال الأيام الأولى من الحدث ، زار جناح إيطاليا ما لا يقل عن 10000 شخص يوميا.



وأضاف "هناك القليل من عدم اليقين ، بالنظر إلى أن الوباء لم ينته بعد ، ولكن هناك الكثير من الحماس"ـ مضيفا "نتوقع ذروة عدد الزوار من نوفمبر حتى عيد الميلاد ، ونحن ندرك جيدًا حقيقة أن إكسبو دبي يمثل فرصة رائعة لبلدنا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه سيزوره صغار جدًا ، يبلغ متوسط ;;أعمارهم 30 عامًا ، قادمون من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ;;الأوسع ، المهتمين بإيطاليا وتميزها.



وأكد "هناك رغبة كبيرة لإيطاليا حول العالم، أحد المعالم البارزة في جناح إيطاليا " (أنسامد).



