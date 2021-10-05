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رفاهيّة - هندسة و تصميم
إصدار محدود من دراجات "في- ايتا" في إكسبو 2020 دبي
    (أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - أطلقت مجموعة "في- ايتا جروب" الإيطالية عدد محدود من الدراجات الإلكترونية والكهربائية، من طراز "في- ايتا"، المعروضة للبيع في المتجر الإلكتروني للجناح الإيطالي.

    وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، كارلو باونتي: "داخل كل مشروع من مشاريعنا، هناك فكرة مستدامة بيئيا وحلما طموحا، ألا وهو تحويل الدراجة من أداة بسيطة إلى مركبة نظيفة، مرآة لأسلوب حياة قادر على تحقيقه".

    وتم تصميم الدراجات الكهربائية والدرجات البخارية الكهربائية في إصدار محدود بألوان العمل الإيطالي، وتتميز بتصميم أنيق وخفيفة الوزن، ويمكن اصطحابها في جميع أنحاء المدينة.

    يشير باونتي: "الجمال الذي يوحد الناس والاستدامة هي المفاهيم التي تحدد رؤيتنا على أفضل وجه، أنا فخور بكوننا موجودين في الجناح الإيطالي، وللتمكن من إظهار المعرفة الإيطالية للعالم".

    وتهدف الدراجة الكهربائية وكذلك السكوتر الكهربائي إلى المساهمة في التنقل وتشجيع الاستدامة في المدن. (أنسامد).

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