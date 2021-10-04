إيطاليا: حجم الغابات الإيطالية يزداد

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - كشف تقرير حديث أن الغابات الإيطالية، ازدادت في حجمها، وفي قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.



ووفقا للتقرير الذي أعده جرد كارابينيري الوطني Carabinieri، فإنه خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت مساحة الغابات الوطنية بمساحة 587 ألف هكتار، لتبلغ إجماليا في الوقت الحالي، حوالي 11 مليون هكتار.



وأوضح التقرير أن الكتلة الحيوية للغابات ارتفعت بنسبة 18،4% في نفس المدة.



وبفضل هذه الزيادة، تمكنت الغابات الإيطالية من امتصاص 290 مليون طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون.



وأظهر المسح أيضا أن الغابات باتت تغطي مساحة 36،7% من الأراضي الإيطالية، وأن عدد الأمتار المكعبة من الكتلة الحيوية للغابات مقابل كل هكتار، ارتفع من 144،9 إلى 165،4 منذ عام 2011.



كما أشار التقرير إلى أن كمية ثاني أكسيد الكربون الممتصة من الغلاف الجوي ارتفعت من 1.789 مليون طن إلى 2.088 مليون. (أنسامد).



