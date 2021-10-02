منتج القهوة الإيطالي" لافاتسا" يقدم حديقة القهوة الشمسية

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - كشف منتج القهوة الإيطالي الرائد لافاتسا Lavazza يوم الجمعة النقاب عن "حديقة القهوة الشمسية" في الجناح الإيطالي في معرض دبي إكسبو: صانع قهوة ضخم تغذيه الطاقة الشمسية ومستوحى من مبادئ الاقتصاد الدائري للحصول على تجربة غامرة للقهوة ، من الحبة إلى الكأس.



قالت فرانشيسكا لافاتسا ، عضو مجلس إدارة مجموعة Lavazza: "تريد Lavazza المساعدة في نشر التميز الذي تتمتع به المنتجات الإيطالية المصنوعة في إيطاليا والتي تتميز بالاستدامة والابتكار ، وهما رافعتان أساسيتان للتصميم ومواجهة المستقبل الذي لطالما كان جزءًا من حمضنا النووي".



وأشارت "أنا أؤمن بشدة بدور الشركات باعتبارها" فاعلا في التنمية ": نحن مسؤولون عن التأثير على المجتمع وفي نفس الوقت يجب أن نكون نموذجا لتنمية الأعمال المستدامة. ويهدف وجودنا في الجناح الإيطالي إلى إعادة سرد أعمالنا من أجل مستقبل أفضل".



مع صانع القهوة Solar Coffee Garden ، الذي صممه CRA-Carlo Ratti Associati ومكتب Italo Rota Building داخل الجناح ، يدخل الزوار إلى عالم ¡Tierra! ، وفي كل كوب سيجدون قصة حقيقية عن الاستدامة مع احترام الكوكب و اشخاص.



يقول كارلو كولبو ، مدير الاتصالات التسويقية ومدير الصفحة الرئيسية للعلامة التجارية في مجموعة Lavazza Group: "نحن نواصل المسار الذي بدأ منذ بعض الوقت" ، والذي نعيد سرده اليوم عبر Blend for Better ، وهي منصة اتصال تجسد التزامنا كشركة و والتي تهدف ، من خلال قوة علاماتنا التجارية ، إلى توليد قيمة مشتركة على المجتمع والأفراد والبيئة ". (أنسامد).



