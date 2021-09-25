إيطاليا لاعبا رئيسيا مع انطلاق إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - ينطلق إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر ، ومن المقرر أن تلعب إيطاليا دورا رائدا بفضل جناحها المذهل والبرنامج الذي يضم العديد من الفنانين المشهورين على مستوى العالم.



ومن بين هؤلاء قائد الأوركسترا ريكاردو موتي وأوركسترا الشيروبيني ، اللذان ينظمان إنتاجا لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لفيلم "نابوكو" للفنان جوزيبي فيردي ، و "أكاديميا تياترو ألا سكالا" الذي سيقدم عرضًا في اليوم الوطني لإيطاليا في 24 نوفمبر.



عروض الراقص روبرتو بول وأوركسترا بيازا فيتوريو وعازف البوق باولو فريسو هي أيضا من بين العروض التي نظمها أو شارك في تنظيمها جناح إيطاليا.



تم تخصيص الأسبوع المواضيعي الأول للمعرض العالمي حول "المناخ والتنوع البيولوجي" وسينصب تركيز جناح إيطاليا على البندقية.



سيتم تقديم مدينة اللاجون كنموذج دولي حول كيفية مكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز عمليات التحول البيئي المبتكرة والابتكار الثقافي والاجتماعي.



في 3 أكتوبر ، سيقدم أحد المنتديات المخصصة لمدينة البندقية عرض المدينة لتكون عاصمة عالمية للاستدامة.



سيعرض خط سير معرض الجناح المناظر الطبيعية والكنوز الفنية للمناطق الـ 15 المشاركة وتميز الحرف والتصنيع الإيطاليين.



في الصورة : الراقص الإيطالي الشهير روبرتو بولي (أنسامد).



