إيطاليا : ليغوريا تستعد لمعرض قوارب جنوة

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - تستعد منطقة ليغوريا Liguria الإيطالية لاستضافة معرض قوارب جنوة 2021 ، الذي يدأ في 16 من سبتمبر ويستمر حتى 21 من الشهر ، مع التركيز على معرض إكسبو 2020 القادم في دبي.



يفتتح المعرض العالمي في دبي في الأول من أكتوبر ، ومن المتوقع أن يجتذب حوالي 25 مليون زائر بين ذلك الحين وحتى إغلاقه في نهاية مارس.



ستكون Liguria حاضرة ، خاصة في الفترة من 9 إلى 13 مارس ، عندما يُقام معرض دبي الدولي للقوارب أيضا.



في الواقع ، سيكون للمنطقة جناح في معرض جنوة للقوارب يقدم معاينة للعرض الذي ستعرضه في دبي.



وقال حاكم ليغوريا جيوفاني توتي "نحن نعد البرنامج لمشاركتنا في (إكسبو في الإمارات العربية المتحدة)".الهدف هو تثمين الرابطة التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تمحى التي تربط العالم البحري مع ليغوريا".



المنطقة هي موطن لكثير من أفضل العلامات التجارية الإيطالية في القطاع البحري. (أنسامد).



