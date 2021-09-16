نوفيتك تحول فيراري اف 8 سبايدر الي اكسترا سوبر كار

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - بعد عامين علي اطلاق السيارة
فيراري اف 8 سبايدر قدمت نوفيتك مجموعة من الاضافات حولت السيارة
الخارقة الي اكسترا سوبر كار.قدمت نوفيتك التحديثات الجمالية
وتحسينات الأداالتي تتبع خط المجموعة المماثلة المستخدمة في
Ferrari F8 Tributo ، والمتوفرة بالفعل منذ بداية عام 2021.
تم استخدام نفس المادة لمقابض الأبواب والمرايا الجانبية وغطاء
المحرك. لدى نوفيتك 8 سبايدر أيضًا مجموعة من جنوط Novitec NF10
المصنوعة بالتعاون مع شركة فوسين يبلغ قياسها 21 بوصة للأمام و 22
بوصة للجزء الخلفي.
فقد تمكنت الشركة من رفع القوة إلى قوة 791 حصان و 898 نيوتن متر
من عزم الدوران دون تغيير مكونات المحرك. تسمح القوة المتزايدة
بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.6 ثانية (-0.2 ثانية)
(أنسامد).