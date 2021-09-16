نوفيتك تحول فيراري اف 8 سبايدر الي اكسترا سوبر كار

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - بعد عامين علي اطلاق السيارة فيراري اف 8 سبايدر قدمت نوفيتك مجموعة من الاضافات حولت السيارة الخارقة الي اكسترا سوبر كار.قدمت نوفيتك التحديثات الجمالية وتحسينات الأداالتي تتبع خط المجموعة المماثلة المستخدمة في Ferrari F8 Tributo ، والمتوفرة بالفعل منذ بداية عام 2021.



تم استخدام نفس المادة لمقابض الأبواب والمرايا الجانبية وغطاء المحرك. لدى نوفيتك 8 سبايدر أيضًا مجموعة من جنوط Novitec NF10 المصنوعة بالتعاون مع شركة فوسين يبلغ قياسها 21 بوصة للأمام و 22 بوصة للجزء الخلفي.



فقد تمكنت الشركة من رفع القوة إلى قوة 791 حصان و 898 نيوتن متر من عزم الدوران دون تغيير مكونات المحرك. تسمح القوة المتزايدة بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 2.6 ثانية (-0.2 ثانية) (أنسامد).



