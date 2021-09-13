Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - هندسة و تصميم
العلامة الإيطالية OVS تعزز شراكتها مع الأزياء الفاخرة Piombo
    (أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - عززت العلامة التجارية الرائدة في إيطاليا لأزياء الرجال والنساء والأطفال OVS شراكتها مع مصمم الأزياء الفاخرة Massimo Piombo من خلال تكليفه بإطلاق ملابس نسائية ، والتي تتواءم الآن مع عرض الرجال الحالي الذي تم تقديمه في عام 2018 تحت العلامة التجارية Piombo.

    ظهرت المجموعة النسائية لأول مرة بعد توزيع نظيرتها الرجالية ، والتي يتم حملها في 500 زاوية مثبتة في وحدات السلسلة في إيطاليا.

    خلال جولة في صالة العرض الواسعة لشركة OVS في وسط ميلانو ، شدد Piombo على أهمية تلبية مطالب النساء المختلفة من خلال تطوير مجموعة من الفواصل الذكية ، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى التطور.

    أصبح التعاون بين OVS و Massimo Piombo أقوى من أي وقت مضى.

    (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    أسبوع البندقية للزجاج "فيفا فيترو"، مهرجان دولي يبرز اجمل فنون البندقية على الإطلاق

    ألبوم الصور