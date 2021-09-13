العلامة الإيطالية OVS تعزز شراكتها مع الأزياء الفاخرة Piombo

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - عززت العلامة التجارية الرائدة
في إيطاليا لأزياء الرجال والنساء والأطفال OVS شراكتها مع مصمم
الأزياء الفاخرة Massimo Piombo من خلال تكليفه بإطلاق ملابس
نسائية ، والتي تتواءم الآن مع عرض الرجال الحالي الذي تم تقديمه
في عام 2018 تحت العلامة التجارية Piombo.
ظهرت المجموعة النسائية لأول مرة بعد توزيع نظيرتها الرجالية ،
والتي يتم حملها في 500 زاوية مثبتة في وحدات السلسلة في إيطاليا.
خلال جولة في صالة العرض الواسعة لشركة OVS في وسط ميلانو ، شدد
Piombo على أهمية تلبية مطالب النساء المختلفة من خلال تطوير
مجموعة من الفواصل الذكية ، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى التطور.
أصبح التعاون بين OVS و Massimo Piombo أقوى من أي وقت مضى.