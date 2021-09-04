إيطاليا:عرض Genoa Jeans إبداع محلي الصنع

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تستضيف مدينة جنوة لإيطالية
الساحلية في الشمال الغربي أشهر إبداعاتها وهديتها لعالم الملابس
والأناقة وهو عرض ، جينز جنوة Genoa Jeans ، مع مجموعة من الأحداث
في أول احتفالها بالنسيج الأصلي خلال الأيام الخمسة المقبلة.
ارتدى المنظمون قطعة واحدة على الأقل من الجينز أثناء حديثهم في
مؤتمر صحفي بحضور العمدة ماركو بوتشي ، ورئيس اللجنة المنظمة
مانويلا أراتا ، والمدير الإبداعي للديزل أندريا روسو ، ومدير
تنفيذي آخر من شركة جينز إيطالية تاريخية أخرى ، ألبرتو كاندياني.
صُنع قماش الجينز في الأصل لأشرعة قوارب جنوة ثم تم تبنيه من قبل
عمال الرصيف قبل اللحاق بالركب في جميع أنحاء العالم.
قال العمدة بوتشي: "هذه بداية قصة ، وستصبح حدثا سنويا. نريد سرد
تقاليد جنوة ، ولكن أيضا إطلاق الرسائل ، من الجينز كأداة مستعرضة
ورسول السلام إلى صناعة النسيج التي يجب أن تصبح أكثر استدامة
بيئيًا من أي وقت مضى".
تقام أحد العروض الرئيسية في مكتبة الجامعة حول "الجينز ، من
الأصول إلى الأسطورة". (أنسامد).