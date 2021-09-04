إيطاليا:عرض Genoa Jeans إبداع محلي الصنع

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تستضيف مدينة جنوة لإيطالية الساحلية في الشمال الغربي أشهر إبداعاتها وهديتها لعالم الملابس والأناقة وهو عرض ، جينز جنوة Genoa Jeans ، مع مجموعة من الأحداث في أول احتفالها بالنسيج الأصلي خلال الأيام الخمسة المقبلة.



ستشهد Genoa Jeans العروض والحفلات الموسيقية والجولات المصحوبة بمرشدين والمعارض وورش العمل.



ارتدى المنظمون قطعة واحدة على الأقل من الجينز أثناء حديثهم في مؤتمر صحفي بحضور العمدة ماركو بوتشي ، ورئيس اللجنة المنظمة مانويلا أراتا ، والمدير الإبداعي للديزل أندريا روسو ، ومدير تنفيذي آخر من شركة جينز إيطالية تاريخية أخرى ، ألبرتو كاندياني.



صُنع قماش الجينز في الأصل لأشرعة قوارب جنوة ثم تم تبنيه من قبل عمال الرصيف قبل اللحاق بالركب في جميع أنحاء العالم.



قال العمدة بوتشي: "هذه بداية قصة ، وستصبح حدثا سنويا. نريد سرد تقاليد جنوة ، ولكن أيضا إطلاق الرسائل ، من الجينز كأداة مستعرضة ورسول السلام إلى صناعة النسيج التي يجب أن تصبح أكثر استدامة بيئيًا من أي وقت مضى".



تقام أحد العروض الرئيسية في مكتبة الجامعة حول "الجينز ، من الأصول إلى الأسطورة". (أنسامد).



