إيطاليا: مارثون "ماجا سكاي" يعود إلى قمم جبال لومبارديا

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - تعود مسابقة "ماجا سكاي Maga Sky" الدولية للركض أعلى قمم الجبال، تعود مجددا في إيطاليا، بداية من الأحد 5 سبتمبر المقبل.



وبالنسبة للنسخة الحادية عشر من المسابقة، فسوف تجرى على 4 قمم جبلية، وهم منا وأريرا وجريم وألبين، في وادي بيرجامو.



هناك مساران، الأطول هو "ماجا سكاي ماراثون" الذي يبلغ طوله 39 كلم، وعلى ارتفاع 3000 مترا، مع امتدادات مذهلة على التلال والصخور.



وبشأن المسار الثاني "سكاي ريس Skyrace" يبلغ طوله 24 كلم، وعلى ارتفاع 1450 مترا، ومخصص لهؤلاء الذين يبحثون عن الإثارة.



وتنظم هذه المسابقة برعاية مجلس لومبارديا الإقليمي. وبحسب المستشار الإقليمي، باولو فرانكو، في بيان، فإن المجلس يدعم المبادرات التي تعطي قيمة إضافية لأراضي الإقليم، ولاسيما المنافسات الرياضية.



وأمام الراغبين في المشاركة في السباق، التسجيل حتى الخميس المقبل، 2 سبتمبر. (أنسامد).



