إيطاليا:مادونا تغني Bella Ciao احتفالا بعيد ميلادها الـ63

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - غنت أسطورة البوب ;;الأمريكية مادونا ليلة أول أمس الخميس ، أغنية `` بيلا تشياو Bella Ciao ''الشهيرة بينما واصلت احتفالاتها بعيد ميلادها الثالث والستين لمدة أسبوع في مدينة بوليا الساحلية جنوبي شرق إيطاليا.



بلغت المغنية ، التي ولد أجدادها لأببها في باسنترو بالقرب من لاكويلا في أبروتسو - شرق روما - ، 63 عاما يوم الإثنين وقد أتت هذا الصيف إلى "مدينة أوستوني البيضاء" مع صديقها الراقص أحلاماليك ويليامز البالغ من العمر 26 عاما وأطفالها وطاقم كبير من الموظفين.



أثناء غنائها لـ Bella Ciao ، عزفت بنفسها على الدف المحلي التوبوريللو، tamburello ، مع زي Puglia الشهير .



تناولت الحفلة العشاء على أطباق المعكرونة المحلية المتخصصة ، والبسكويت الفريزيل ، مع نبيذ بوجليان الأحمر.



قالت مادونا إنها كانت "متعبة لكنها سعيدة للغاية" بعد أن احتفلت بعيد ميلادها في 16 أغسطس في منتجعهم الفاخر في سافيليتري واليوم التالي قامت بجولة في وسط مدينة ليتشي التاريخي سيرا على الأقدام لتفاجأ السياح والمقيمين. (أنسامد).



