بوجاتي Bolide.. سيارة سباق جديدة خارقة

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - لا تتوقف بوجاتي عن إثارة دهشة عاشقي السيارات، إذ أعلنت الشركة بدء انتاجها من سيارتها "بوليد Bolide" التي نشرت تصميمه في خريف 2020.



أنها سيارة خارقة وبتكنولوجيا فائقة، يتم إطلاق 40 نسخة منها فقط، من أجل استكشاف الفرص المتاحة أمام هذه السيارة التي تحظى بإمكانيات استثنائية.



السيارة الخارقة التي تضم 16 اسطوانة، هي بقوة 1800 حصانا، وتزيد سرعتها القصوى عن 300 ميل في الساعة، بفضل محركها من طراز "دابليو 16".



السيارة تحظى أيضا بتصميم مميز وبخفة استثنائية، مع محرك قوي، يجعل منها من أعظم نسخ السيارات الفاخرة والخارقة.



ورغم هذه الإمكانيات، فالشركة تكتفي فقط بانتاج 40 نسخة فقط، بسعر 4 مليون يورو لكل قطعة، خارج الضرائب، على أمل إطلاق فيما بعد خطة انتاج صناعي.



ومن المقرر أن يبدأ تسليم السيارات في عام 2024.



وبحسب رئيس شركة بوجاتي، ستيفان فينكلمان، فإن سيارة "Bolide" أثارت الكثير من الحماس العام الماضي، فبعد تقديم التصميم، طالب عدد كبير من عاشقي وجامعي السيارات بالبدء في انتاجها، لقد كنت منذهل من ردود الأفعال القادمة من حول العالم أجمع.



وأشار المسؤول أن فريق الشركة يعمل الآن على تطوير نموذ الإنتاج، موضحا أن Bolide بمثابة السيارة الأكثر تطرفا في العالم، نظرا لمحركها القوي المزود بأربعة شواحن توربينية. (أنسامد).



