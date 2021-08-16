شركة "شير ناو" تضيف سيارة فيات 500X لاسطولها في روما وتورين

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - توسع شركة مشاركة السيارات الإيطالية "شير ناو Share now"، اسطولها في روما وإيطاليا، مع إدخالها سيارة فيات 500X.



ومن المتوقع دخول طرازات جديدة أخرى بحلول نهاية العام.



وسيبدأ طرح سيارات فيات الجديدة في الاسطول بنهاية الصيف الحالي، حيث ستنضم 130 سيارة من Fiat 500X إلى أسطول الشركة في روما، و50 سيارة من نفس الطراز في تورين، والتي تنضم إلى العديد من الأنواع المختلفة ضمن اسطول السيارة مثل سيارات بي أم دابليو، وسيارات ميني، وسمارت.



وبحلول الخريف، سوف تدخل المزيد من الطرازات الجديدة في ميلان أيضا.



وتشغل الشركة حول إيطاليا حوالي 2300 سيارة، من 11 طرازا مختلفا.



وستبدأ تكلفة استخدام سيارات فيات 500 أكس، 0،29 يورو في الدقيقة، ويمكن استئجارها للرحلات قصيرة المدى المحسوبة بالدقيقة، وكذلك للرحلات الأطول التي تصل إلى 30 يوما متتاليا، حتى عبر الحدود.



(أنسامد).



