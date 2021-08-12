منجستا..بيع يخت فخم في الولايات المتحدة الامريكية

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أعلنت مجموعة Overmarine اليوم ، بعد أيام قليلة من تسليم أول Mangusta Oceano 50 ، عن بيع "Project Verona" ، وهو البناء الثاني لرائد سلسلة Mangusta Oceano بطول 50 مترًا ، إلى عميل أمريكي.



صرح بذلك ستيفانو أرلونو ، رئيس فرع مانجوستا الأمريكتين الذي أدار عملية البيع بشكل مباشر."هذا البيع الإضافي لسفينة إزاحة معدنية في الولايات المتحدة يشهد على مدى تقدير العملاء الأمريكيين بشكل متزايد لجودة بناء Mangusta ، وهي علامة على العمل الرائع الذي قام به الفريق في هذا المجال من حيث السمعة والابتكار في التصميم ومهارات البناء في حوض بناء السفن "، هذا النموذج عبارة عن سفينة إزاحة من الفولاذ والألمنيوم بحمولة تبلغ 499 طنًا تحمل خطوطها الخارجية توقيع ألبرتو مانشيني ، بينما تم تنسيق الهندسة المعمارية البحرية بواسطة تصميم بلانا للمهندس أوسونيو ، الذي تعاون مع المكاتب الفنية للبناء موقع. في Mangusta Oceano 50 في بيان لها تؤكد الشركة أن هناك العديد من المناطق الخارجية المتاحة للضيوف علي سطح اليخت بما في ذلك منطقة الشاطئ المنتشرة على ثلاث شرفات متصلة ببعضها البعض على سطح الماء ومجهزة تجهيزًا كاملاً للاتصال المباشر بالبحر على مساحة إجمالية تبلغ 68 مترًا مربعًا. .بالاضافة الي مربع خلف السطح الرئيسي نجد سطحًا لا مثيل له ؛ الباب الخلفي والنوافذ الجانبية المنزلقة الكبيرة ذات الارتفاع الكامل ، بمجرد فتحهما بالكامل ، تخلق حوارًا فريدًا وغير متقطع مع الداخل. بالانتقال إلى السطح العلوي ، تم تخصيص منطقة القوس بالكامل من قبل العميل بهدف الحصول على مسبح ضخم لا متناهي .



يقع مسبح الجاكوزي اللامتناهي الثاني على سطح مشمس بالقرب من منطقة الاسترخاء وطاولة طعام تتسع لـ 14 شخصًا محميًا بسطح صلب بعرض كامل. بالنسبة للديكورات الداخلية ، فإن التصميم الذي اختاره المالك يرى تكوينًا مكونًا من ستة حجرات ، بما في ذلك أربعة ضيوف وجناح خاص لكبار الشخصيات في الطابق السفلي وجناح المالك على السطح الرئيسي ، ومجهز بـ `` شرفة '' أوتوماتيكية بالكامل تطل على السطح.



البحر. (أنسامد).



