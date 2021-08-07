"إيترو" الإيطالية للأزياء الفاخرة تنضم إلى"إل في أم أتش"

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - استحوذ الملياردير الفرنسي برنار أرنو على جوهرة الأزياء الإيطالية «إيترو» ETRO عبر صندوق الاستثمار «إل كاترتون» الذي شاركت «إل في أم أتش» LVMH في تأسيسه، وفق بيان صدر عن الدار الإيطالية.



وجاء في البيان أن «إل كاترتون ستشتري أغلبية الأسهم في الشركة، في حين أن عائلة إيترو ستحتفظ بأقلية الأسهم، وهي حصة وازنة.. وسيتولى مؤسس إيترو، جيرولامو إيترو، رئاسة الشركة».



ويتولى إدارة هذه الماركة -التي أسست في ميلانو سنة 1968 على يد جيرولامو إيترو كصانع أنسجة في بادئ الأمر، قبل أن تخوض غمار تصميم الأزياء الجاهزة- أولاد المؤسس الأربعة.



وقال جيرولامو إيترو في بيان: «سيطلق التعاون مع إل كاترتون في رأينا حقبة جديدة للنمو ولتعزيز دور إيترو باعتبارها من ماركات الموضة الأكثر استدامة وتألقاً».



استحوذ الملياردير الفرنسي برنار أرنو على جوهرة الأزياء الإيطالية «إيترو» عبر صندوق الاستثمار «إل كاترتون» الذي شاركت «إل في أم أتش» في تأسيسه، وفق بيان صدر الأحد عن الدار الإيطالية.



وجاء في البيان أن «إل كاترتون ستشتري أغلبية الأسهم في الشركة، في حين أن عائلة إيترو ستحتفظ بأقلية الأسهم، وهي حصة وازنة.. وسيتولى مؤسس إيترو، جيرولامو إيترو، رئاسة الشركة».



ويتولى إدارة هذه الماركة -التي أسست في ميلانو سنة 1968 على يد جيرولامو إيترو كصانع أنسجة في بادئ الأمر، قبل أن تخوض غمار تصميم الأزياء الجاهزة- أولاد المؤسس الأربعة.



وقال جيرولامو إيترو في بيان: «سيطلق التعاون مع إل كاترتون في رأينا حقبة جديدة للنمو ولتعزيز دور إيترو باعتبارها من ماركات الموضة الأكثر استدامة وتألقاً».



ومن المرتقب إنجاز الصفقة «بحلول نهاية العام».



«إل كاترتون» هي شركة استثمار أتت ثمرة تعاون بين «كاترتون» وعملاق السلع الفاخرة «إل في أم أتش» ومديره برنار أرنو.



وتملك «إل في أم أتش» عدة علامات إيطالية فاخرة، بينها «فندي» و«بولغري».



أما «إيترو»، فهي تضم 140 متجراً حول العالم تبيع فيها ملابس للرجال والنساء، فضلاً عن أكسسوارات وعطور ومنتجات أخرى البعض منها تزييني. وهي معروفة خصوصاً باستخدامها الكشمير ونقشات البيزلي.



وكانت «إل كاترتون» قد اشترت في فبراير/شباط أغلبية الحصص في ماركة الصنادل الشهيرة «بيركنستوك»، رافعة قيمة العلامة الألمانية إلى حوالى 4 مليارات يورو. (أنسامد).



