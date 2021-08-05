مهرجان "Song of Sirens" للموسيقي لأول مرة في Blue Grotto

كوفيد -19: إيطاليا تسجل 6596 حالة إصابة جديدة ، 21 حالة وفاة
معدل إيجابي يصل إلى 3٪
دي مايو وشكري :يجب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
دون تأخير
302 مليون درهم أرباح "دبي للاستثمار" خلال النصف الأول
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
تارانتو جنوب ايطاليا، قطيع من الدلافين قبالة الساحل
اللاعبات الايطاليات في اوليمبياد طوكيو 2020
احتفالات بعيد الفادي الاقدس بالبندقية
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض