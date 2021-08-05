مهرجان "Song of Sirens" للموسيقي لأول مرة في Blue Grotto

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - تستضيف جزيرة كابري من 10 إلى 20 سبتمبر مهرجانا دوليا للمسرح والموسيقى والفنون البصرية بعنوان "Song of Sirens -Il Canto delle Sirene" (أغنية الحوريات).



يهدف المهرجان إلى أن يصبح أحد أكثر الأحداث شهرة على الساحة الثقافية الإيطالية بفضل التآزر الفريد بين الجمال الطبيعي والمواهب الفنية التي ستضيء ليالي الصيف.



خلال المهرجان ، ستقام حفلة صوتية لأول مرة داخل Blue Grotto.



وسيختتم المهرجان في 19 سبتمبر في جزيرة بروسيدا بالعرض الأول لفيلم "Il Malato Immaginario" لموليير ، بطولة إميليو سولفريتسي وإخراج غولييلمو فيرو ، تمهيدًا لعروض بروسيدا عاصمة الثقافة 2022.



وقال جيبي جليجيسيس ، المدير الفني والمؤسس للمهرجان ، إنه تخيل "مهرجانا متطورا وشعبيا يتحدى مهرجانات مثل أفينيون وإدنبره".



(أنسامد).



