إيطاليا الـ4 عالميا للدول المستهدفة بالفيروسات الالكترونية

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - خلال فترة الوباء بفيروس كورونا، كانت إيطاليا عرضة لفيروسات من نوع آخر، وهي الهجمات الألكترونية باستخدام الفيروسات. فبحسب شركة "McAfee" المتخصصة، فإن إيطاليا كانت في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الفيروسات الألكترونية والملفات الخبيثة التي يتم ارسالها إلى الحواسيب والهواتف.



وسجل التقرير في الفترة بين 30 يونيه 2020 و2 أغسطس 2021، أكثر من مليون و100 ألف ملف خبيث، استقبلها مستخدموا الهواتف والحواسيب في إيطاليا، الأمر الذي يجعل إيطاليا في المرتبة الرابعة عالميا على قائمة الدول المستهدفة بالفيروسات الألكترونية، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وجنوب إفريقيا.



وخلال عام واحد، تم رصد أكثر من 14 مليون فيروس وملف خبيث حول العالم، يتصدرها فيروسات "حصان طروادة"، التي تفرض نفسها على الأجهزة وتتحكم بها.



تشير الشركة إلى أن 90% من هذه الفيروسات يتم ارسالها عبر رسائل، يتم دعوة المستخدم لتنزيل تطبيقات أو زيارة مواقع مرتبطة بالتطعيم وفيروس كورونا.



وتصدرت الهواتف قوائم أهداف هذه الفيروسات بزيادة بنسبة 49%.



(أنسامد).



