إيطاليا:شر كةLUISAVIAROMA للمنتجات الفاخرة تجمع 5 مليون

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - تم جمع أكثر من 5 ملايين يورو لدعم اليونيسف لتقديم المساعدة والحماية للأطفال الأكثر ضعفا في العالم خلال الحدث الخيري الذي نظمته شركة LuisaViaRoma الإيطالية للتجزئة للمنتجات الفاخرة.من فلورنسا إلى كابري ،في دير سانت جيمس الكارثوسي في جزيرة كابري في خليج نابولي بإيطاليا.



تم جمع الأموال من خلال مزاد ومن بين القطع التي تم بيعها سيارة سباق كوبر فورميولا جونيور التي ابتكرها ستيف ماكوين عام 1961 ؛ أعمال أندي وارهول وأليكس إسرائيل وريتشارد أورلينسكي ؛ دفتر رسومات بابلو بيكاسو وبيانو ياماها الذي غنى به جون ليجند في الحدث. (أنسامد).



