بيع معرض قوارب جنوة ، وجميع العلامات التجارية الكبرى موجودة

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - تم بيع الإصدار 61 من معرض قوارب جنوة (16-21 سبتمبر) بالفعل. جميع الأسماء الكبيرة في عالم القوارب ستكون هناك وستكون بمثابة عودة بعد سنوات من غياب باجلييتو ، فيريتي ، كرانشي لليخوت ، أبسولوت ، أركاديا ويخوت سيرينا مارين.



مع وجود أكثر من ألف قارب وألف علامة تجارية ، زادت مساحات العرض بنسبة 14٪ على الرغم من المواقع الإنشائية المحيطة بالمنطقة ، والتي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع منها 85٪ في الهواء الطلق ، تعلن صالون نوتيكو عن نفسه ويتطلع إلى عام 2023 ، عندما يتم الانتهاء من أعمال الواجهة البحرية في جنوة ، سيصبح "أجمل عرض في العالم" يقول رئيس بلدية جنوة ماركو بوتشي من وجهة نظر التخطيط ، ستتضاعف الأرصفة العائمة وستظهر المزيد من القوارب في وسط الرصيف مضيفا "إننا نستثمر كثيرًا في المنطقة ونتوقع العام المقبل توسعة أخرى بإضافة 400 مرسي جديد.



واشار انه عند اكتمال الواجهة البحرية الشرقية في عام 2023 ، سيكون معرض القوارب "لا مثيل له ، وهو الأكبر والأكثر تنظيماً في العالم . (أنسامد).



