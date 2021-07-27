افتتاح فورسيزونز ميلانو الجديد

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - افتتحت المرحلة الاولي من تجديدات
فندق فورسيزونز ميلانو الجديد ، في قلب حي الموضة ، ويعود المنزل
التاريخي للعلامة التجارية الكندية للترحيب بالضيوف بأسلوب حضري
وعالمي جديد يحمل توقيع المصممة والمهندسة المعماري باتريشيا
أوركيولا.
افتتح الفندق ، الذي يقع في الدير التاريخي السابق للقرن الخامس
عشر ، أبوابه في عام 1993 كأول فندق فورسيزونز في أوروبا القارية
وسرعان ما أصبح نقطة مرجعية للمدينة وللمسافرين.
الآن يتم الكشف عن التجديدات التي استحدثت به في المناطق المشتركة:
المطعم والبار والحديقة تحمل توقيع المهندسة المعمارية باتريشيا
أوركيولا و هي من أصل إسباني ، تعيش وتعمل في ميلانو ، المدينة
التي درست فيها تحت إشراف استاذ التصميم أخيل كاستيجليوني.
يرحب اللوبي بالضيوف بمساحة تكبيرة متنوعة ذات الألوان المحايدة
والخفيفة مع اللوحات الجدارية الأصلية للدير السابق ، في حين تم
إثراء الجدران بإدخالات برونزية ومرايا.
من اللوبي ، تؤدي المساحة إلى مطعم Zelo ، بقيادة الشيف التنفيذي
فابريزيو بوراتشينو: Zelo Bistrot خلال النهار ، بينما في المساء
يقدم قائمة انتقائية جديدة وقائمة تذوق مفاجئة. يفتح أيضًا مساحة
جديدة ، Bar Stilla ، يقع داخل الردهة وخارجها في الحديقة المجددة.
على يسار اللوبي ، يملي العداد نصف الدائري خطوط المساحات بفضل
الكراسي ذات الذراعين الجلدية والمقاعد المخملية بلون الكونياك ،
فضلاً عن الأرائك بظلال الأحمر والأخضر الداكن. يُعهد بقائمة
المقبلات إلى مدير البار Luca Angeli.
أصبح Camino ، أحد أكثر زوايا الفندق شهرة ، مساحة متعددة
الأغراض مع ركن قبو لتذوق النبيذ الفاخر المختار بعناية من قبل
الساقي Lorenza Panzera ، في جو غير رسمي بفضل الحضور المسائي
لمنسق الموسيقى.
المناطق المشتركة في هذا الفندق هي الأماكن التي يتم فيها التعبير
عن شخصيته بعمق ، من خلال لغة من الألوان الرصينة والأشكال النقية
التي تشير إلى تراث القرن السادس عشر ، ودراسة العلاقة بين الضوء
والمساحات والتأكيد على اللوحات الجدارية الأصلية الثمينة ، في
مفتاح معاصر". تم تصميم الحديقة من قبل مهندس المناظر الطبيعية
والمهندس الزراعي فلافيو بولانو ، متذوق "الأخضر الرأسي".
بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التجديد ، بدأ فندق فورسيزونز
ميلانو المرحلة الثانية من إعادة التصميم التي تشمل الغرف والأجنحة
وغرف الاجتماعات. (أنسامد).