افتتاح فورسيزونز ميلانو الجديد

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - افتتحت المرحلة الاولي من تجديدات فندق فورسيزونز ميلانو الجديد ، في قلب حي الموضة ، ويعود المنزل التاريخي للعلامة التجارية الكندية للترحيب بالضيوف بأسلوب حضري وعالمي جديد يحمل توقيع المصممة والمهندسة المعماري باتريشيا أوركيولا.



افتتح الفندق ، الذي يقع في الدير التاريخي السابق للقرن الخامس عشر ، أبوابه في عام 1993 كأول فندق فورسيزونز في أوروبا القارية وسرعان ما أصبح نقطة مرجعية للمدينة وللمسافرين.



الآن يتم الكشف عن التجديدات التي استحدثت به في المناطق المشتركة: المطعم والبار والحديقة تحمل توقيع المهندسة المعمارية باتريشيا أوركيولا و هي من أصل إسباني ، تعيش وتعمل في ميلانو ، المدينة التي درست فيها تحت إشراف استاذ التصميم أخيل كاستيجليوني.



يرحب اللوبي بالضيوف بمساحة تكبيرة متنوعة ذات الألوان المحايدة والخفيفة مع اللوحات الجدارية الأصلية للدير السابق ، في حين تم إثراء الجدران بإدخالات برونزية ومرايا.



من اللوبي ، تؤدي المساحة إلى مطعم Zelo ، بقيادة الشيف التنفيذي فابريزيو بوراتشينو: Zelo Bistrot خلال النهار ، بينما في المساء يقدم قائمة انتقائية جديدة وقائمة تذوق مفاجئة. يفتح أيضًا مساحة جديدة ، Bar Stilla ، يقع داخل الردهة وخارجها في الحديقة المجددة.



على يسار اللوبي ، يملي العداد نصف الدائري خطوط المساحات بفضل الكراسي ذات الذراعين الجلدية والمقاعد المخملية بلون الكونياك ، فضلاً عن الأرائك بظلال الأحمر والأخضر الداكن. يُعهد بقائمة المقبلات إلى مدير البار Luca Angeli.



أصبح Camino ، أحد أكثر زوايا الفندق شهرة ، مساحة متعددة الأغراض مع ركن قبو لتذوق النبيذ الفاخر المختار بعناية من قبل الساقي Lorenza Panzera ، في جو غير رسمي بفضل الحضور المسائي لمنسق الموسيقى.



المناطق المشتركة في هذا الفندق هي الأماكن التي يتم فيها التعبير عن شخصيته بعمق ، من خلال لغة من الألوان الرصينة والأشكال النقية التي تشير إلى تراث القرن السادس عشر ، ودراسة العلاقة بين الضوء والمساحات والتأكيد على اللوحات الجدارية الأصلية الثمينة ، في مفتاح معاصر". تم تصميم الحديقة من قبل مهندس المناظر الطبيعية والمهندس الزراعي فلافيو بولانو ، متذوق "الأخضر الرأسي".



بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من التجديد ، بدأ فندق فورسيزونز ميلانو المرحلة الثانية من إعادة التصميم التي تشمل الغرف والأجنحة وغرف الاجتماعات. (أنسامد).



