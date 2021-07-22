إيطاليا: سوار ذكي يراقب مرضى كورونا في المنزل

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - من خلال سوار ذكي مرتبط بتطبيق، سيتمكن الأطباء من مراقبة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد" عن بعد، في المنزل ووضع انتشار الوباء تحت السيطرة.



ونجح كونسورتيوممن الشركات في جنوب إيطاليا، تحت قيادة شركة "g-nous"، ومقرها منطقة بوليا، في تطوير هذا السوار الذكي، ضمن مشروع للتطبيب عن بعد، يحمل اسم "Telemachus".



السوار الذكي، الذي يشبه من الناحية الجمالية الساعة، يتكون داخليا من أجهزة استشعار طبية حيوية مختلفة، التي لها وظيفة مزودجة، فهي ترصد المؤشرات الحيوية لمرتدي السوار، وتتواصل مع أنظمة تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية أو الأنظمة الأرضية.



ويمكن للسوار مراقبة معدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجسم، والأكسجين في الدم، وتخطيط القلب الكهربائي، ثم يقوم بإرسال البيانات في الوقت الفعلي إلى الأطباء الذين يفحصونها.



وتم اختبار السوار الذكي على مدار أسابيع في هيئة الصحة المحلية في بوليا، ومستشفى Policlinico Riuniti في فوجيا. (أنسامد).



