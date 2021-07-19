إيطاليا: باحثون يطورون شريحة لمعالجة بيانات النطاق العريض

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - الشريحة يبلغ حجمها 2 ملم مربع وستكون مفيدة لشبكة 5 جي طور باحثون في "بوليتكنيكو دي ميلانو Politecnico di Milano"، شريحة ضوئية جديدة لمعالجة بيانات النطاق العريض، والتي ستعطي دفعة كبيرة لشبكات 5 جي.



الشريحة الجديدة يبلغ حجمها 2 ملم مربع فقط، وهي أول شريحة قادرة على اختيار وتوجيه الإشارات البصرية للنطاق العريض، الأمر الذي سيجعلها مفيدة لنمو النطاق العريض في شبكات البصريات بأنظمة الاتصالات وشبكات 5 جي و6 جي، وفي الاتصالات داخل وبين مراكز البيانات الكلاسيكية والكمية، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "ناتشر كوميونكيشنز".



يوضح فرانشيسكو موريشيتي وأندريا ميلوني: "من المعقد جدا تنفيذ هذه الوظائف في أنظمة اتصالات النطاق العريض، دون حدوث تدهور في الشبكات الأخرى أثناء النقل، في نفس الوقت، ضمان الحجم الضخم، وتكلفة انتاج منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة".



وتم تطوير الشريحة ضمن المشروع الأوروبي "آفاق 2020 نيبولا"، الذي يهدف إلى تطوير مكونات فوتونية ذات معدل نقل عالي للاتصالات داخل وبين مراكز البيانات.



الشريحة هي أيضا نتيجة تعاون لمدة عشر سنوات بين مجموعة " Photonic Devices" ومجموعة الأجهزة المتكاملة والمبتكرة لعلم الناتو لدى Politecnico di Milano. (أنسامد).



