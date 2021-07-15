إيطاليا تشغل قطار النوم الفاخرDolce Vitaعبر المناظر الطبيعية

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - إنها واحدة من أجمل دول أوروبا التي تتمتع بقدر هائل من التراث: مدن عالمية مشهورة ومناظر طبيعية خلابة ونظام سكك حديدية من الدرجة الأولى للتجول.



تعد إيطاليا بالفعل وجهة أحلامها - ولكن هناك الآن خطط لجعل تجربة السكك الحديدية أكثر حالمًا ، مع وضع خطط لـ "Treno della Dolce Vita".



من المقرر أن يمر "قطار دولتشي فيتا" 10 مسارات عبر أشهر المناظر الطبيعية في إيطاليا ، في قطارات تاريخية ذات تجهيزات فاخرة من حقبة دولتشي فيتا. ستغطي مسارات الرحلة 14 منطقة من أصل 20 منطقة في إيطاليا ، وستصل إلى 128 مدينة ، وتغطي 10000 ميل من المسارات من الشمال إلى الجنوب. ستتراوح مسارات الرحلة من ليلة إلى ثلاث ليال.



الركاب - الذين سينامون ويأكلون ويستمتعون على متن الطائرة ، بأسلوب الخدمات المميزة مثل Belmond's Venice Simplon-Orient-Express - سيتمكنون من الركوب عبر تلال توسكانا الشهيرة ، وحول صقلية ، في القطارات الفاخرة التي تحيي الاحترام لفيلم فيديريكو فيليني في الستينيات الذي يحمل نفس الاسم.



من المقرر إطلاق القطارات لأول مرة في عام 2023 ، ولكن تم الإعلان عنها في رحلة تجريبية من روما إلى تشيفيتافيكيا ، على ساحل لاتسيو ، في قطار عتيق تم تجهيزه خصيصًا لهذه المناسبة. (أنسامد).



