إيطاليا تشغل قطار النوم الفاخرDolce Vitaعبر المناظر الطبيعية

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - إنها واحدة من أجمل دول أوروبا
التي تتمتع بقدر هائل من التراث: مدن عالمية مشهورة ومناظر طبيعية
خلابة ونظام سكك حديدية من الدرجة الأولى للتجول.
تعد إيطاليا بالفعل وجهة أحلامها - ولكن هناك الآن خطط لجعل تجربة
السكك الحديدية أكثر حالمًا ، مع وضع خطط لـ "Treno della Dolce
Vita".
من المقرر أن يمر "قطار دولتشي فيتا" 10 مسارات عبر أشهر المناظر
الطبيعية في إيطاليا ، في قطارات تاريخية ذات تجهيزات فاخرة من
حقبة دولتشي فيتا. ستغطي مسارات الرحلة 14 منطقة من أصل 20 منطقة
في إيطاليا ، وستصل إلى 128 مدينة ، وتغطي 10000 ميل من المسارات
من الشمال إلى الجنوب. ستتراوح مسارات الرحلة من ليلة إلى ثلاث
ليال.
الركاب - الذين سينامون ويأكلون ويستمتعون على متن الطائرة ،
بأسلوب الخدمات المميزة مثل Belmond's Venice
Simplon-Orient-Express - سيتمكنون من الركوب عبر تلال توسكانا
الشهيرة ، وحول صقلية ، في القطارات الفاخرة التي تحيي الاحترام
لفيلم فيديريكو فيليني في الستينيات الذي يحمل نفس الاسم.
من المقرر إطلاق القطارات لأول مرة في عام 2023 ، ولكن تم الإعلان
عنها في رحلة تجريبية من روما إلى تشيفيتافيكيا ، على ساحل لاتسيو
، في قطار عتيق تم تجهيزه خصيصًا لهذه المناسبة. (أنسامد).