لامبورغيني: كونتاش ، سلسلة فيديو تحكي أيقونة لامبو

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تقدم شركة لامبورغيني: كونتاش ، سلسلة فيديوهات تحكي عن أيقونة لامبو تذاع كل يوم اثنين ولمدة أربعة أسابيع على القنوات الاجتماعية للشركة سلسلة فيديو تروي خمسين سنة من عهد الكونتاش التاريخي. المشروع هو المشروع الذي صممته Automobili Lamborghini للاحتفال بالذكرى السنوية الهامة لإحدى سياراتها الأكثر شهرة: كل يوم اثنين ولمدة أربعة أسابيع .



ستقدم سلسلة من مقاطع الفيديو على قنواتها الاجتماعية تهدف إلى سرد إرث الكونتاش. البطل الأول من المسلسل ، الحلقة الأولى التي تم بثها يوم أمس ، كان المصمم مارسيلو غانديني ، الذي صمم الخطوط المستقبلية للسيارة الخارقة في عصر كانت فيه الحرية الأسلوبية والتقنية التي تركت للمصممين في ذلك الوقت شبه مطلقة ، مع قيود قليلة.قوانين وأنظمة.



يعود تاريخ كونتاش إلى صيف 1970 ، عندما ضغط Ferruccio Lamborghini على رجاله للحصول على سيارة ثورية ، والتي يمكن أن تنجح في المهمة الصعبة المتمثلة في استبدال أيقونة مثل Miura.



كان يجب أن تكون السيارة الجديدة متطورة تقنيًا وأسرع ، بحيث تكون قادرة على أن تصبح السيارة الرياضية الشهيرة في السبعينيات. يحافظ على المحرك ذو 12 أسطوانة .



وتجنبًا لحدود علبة التروس الكابولية الخلفية ، ابتكر المدير الفني للشركة حلاً تقنيًا جديدًا ، مع وضع علبة التروس أمام المحرك ، بالقرب من المقاعد تقريبًا ، وعمود ناقل الحركة الذي يمر داخل الكتلة الأحادية . (أنسامد).



