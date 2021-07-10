عرض رسم رأس دب لدافنشي للبيع بالمزاد في دار كريستيز

(أنسامد) - يوليو 10 - روما - كرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رسما صغيرا لرأس دب رسمه ليوناردو دافنشي عبقري عصر النهضة يعرض في دار كريستيز بلندن منذ يوم الخميس ومن المتوقع أن يجني حوالي 12 مليون جنيه إسترليني أو 14 مليون يورو.



ومن المتوقع أن يتجاوز العمل الصغير الذي يحمل عنوان "رأس الدب" ، بقياس سبعة في سبعة سنتيمترات فقط ، الرقم القياسي الحالي لرسم دافنشي الذي تم تحديده في عام 2001 ، وهو 8.1 مليون جنيه إسترليني لفيلم "الحصان والفارس".



الرسم المعروض على الإنترنت يوم الخميس يخص الرسام وجامع التحف السير توماس لورانس ، الذي باعه عن طريق كريستيز في عام 1860 مقابل جنيهين ونصف.



في عام 2017 ، بيعت لوحة ليوناردو المسماة "سالفاتور موندي" في نيويورك بمبلغ قياسي بلغ 450 مليون دولار ، أو حوالي 381 مليون يورو ، وهو أعلى سعر يُدفع على الإطلاق في مزاد لعمل فني.



(أنسامد).



