البندقية بالأبيض والأسود بمناسبة الذكرى الـ 1600 لتأسيسها

(أنسامد) - يوليو 6 - روما - البندقية (فينيسيا) بالأبيض والأسود، لإلقاء نظرة على الماضي. خصص متحف السينما- مجموعة مينتشي زوتي في بادوفا، فيديو بالأبيض والأسود، مع شرائح عريضة تقدم من خلال عدسة الفانوس سحري، بالأبيض والأسود، لتقديم نظرة غير مسبوقة لملكة البحر الادرياتيكي، فينيسيا.



الفيديو بمثابة رحلة عبر الزمن تتيح للمشاهد الاستمتاع بالصور النادرة لمدينة البندقية في القرن التاسع عشر، كما يضم صور فوتغرافية قديمة بالأبيض والأسود أو ملونة يدويا، مصحوبة بتعليقات وموسيقى خلفية، تعرض من خلال عدسة الفانوس السحري التي كانت مستخدمة في عرض الصور في الماضي.



يتم تقديم الصور في الفيديو، بحسب أدوات العرض المناسبة لكل حقبة، ففي الحقبة السابقة لظهور آلة الفانوس السحري، يتم عرض مناظر البندقية مرسومة يدويا على الزجاج، بواسطة فناني المنمنمات، قبل أن يتطور التصوير مع اختراع التصوير الفوتغرافي ثم العرض عبر آلة الفانوس السحري.



الفيلم المخصص للبندقية مستزحى أيضا من شهادات كبار الكتاب الذين سردوا تجاربهم كمسافرين في هذه المدينة، مثل جوتة وبروست ومارك توين وتيوفيل جوتيه. (أنسامد).



