إيطاليا: 60 مليون يورو لخطة النطاق العريض في الجزر الصغيرة

(أنسامد) - يوليو 5 - روما - أعلنت وزيرة الشؤون الإقليمية، مارياستيلا جيلميني، أنه سيتم ضخ 60،5 مليون يورو، خلال الأسابيع القادمة، ضمن خطة النطاق العريض، في الجزر الصغيرة.



وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ خطة النطاق العريض للاتصالات والانترنت في الجزر الصغيرة يحظى بأولوية ضمن الإجراءات الحكومية، موضحة أن تأخر الاتصال بالانترنت في بعض المناطق هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف النمو وانخفاض الخدمات المقدمة من القطاعين العام والخاص، وهو ما يلقي بظلاله على جذب الاستثمارات والتدفق السياحي.



وتابعت المسؤولة: "اعتقد أن توفر اتصال بشبكة ذات جودة مناسبة ينبغي اعتباره شرطا ضروريا للتغلب على الفجوة الرقمية الكبيرة التي يضخمها التهميش الإقليمي والقدم التكنولوجي لوسائل الانترنت الحالية، من أجل ضمان فاعلية أكبر لسياسات التنمية".



واستطردت جيلميني: "وبموجب مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاقتصادية، ووزارة الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، ووزارة الشؤون الإقليمية والمناطق المستقلة، سنعمل على تنفيذ مبادرات إعلامية وتوعوية ترافق الاستثمارات في البنية التحتية"، مضيفة أنه بفضل الاتصال السريع للغاية عبر الانترنت، ستستعيد الجزر الصغيرة مكانتها المهمة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. (أنسامد).



