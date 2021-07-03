ليوناردو Leonardo الإيطالية تصنع ساعات ذرية للأقمار الصناعية

وزير الصحة: وضع كوفيد-19 في إيطاليا أفضل بكثير
روبرتو سبيرانز : ولكن "اللعبة لا تزال مفتوحة"
بعد مشاورات صالح في أثينا، وفد يوناني يزور بنغازي
لافتتاح قنصلية جديدة
الإمارت:"الصحة" تعلن تقديم 65,939 جرعة من لقاح "كوفيد-19"
خلال الساعات الـ24 الماضية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..موجة الحر الاولي..الحرارة تقل في الشمال و ترتفع في الجنوب
ايطاليا..رالي ميل ميجليا للسيارات القديمة
اعادة فتح دوموس اوريا للزيارة في 23 يونيو.."البيت الذهبي"
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق