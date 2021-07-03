ليوناردو Leonardo الإيطالية تصنع ساعات ذرية للأقمار الصناعية

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - ذكرت مصادرأن شركة ليوناردو Leonardo الإيطالية العملاقة في مجال الطيران ستصنع ساعات الهيدروجين الذري للجيل الثاني من الأقمار الصناعية لنظام الملاحة الأوروبي جاليليو.



ستكون الساعات الأكثر دقة في العالم للعمليات في المدار.



حصل ليوناردو ، Finmeccanica سابقا ، على العقد من المفوضية الأوروبية ووكالة الفضاء الأوروبية. (أنسامد).



