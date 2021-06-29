بـ 19 مليون دراجة.. فيسبا تحتفي بمرور 75 عاما على نشأتها

(أنسامد) - يونيو 29 - روما - تحتفي الماركة الإيطالية الشهيرة لصناعة الدراجات النارية، فيسبا، بمرور 75 عاما على إنشائها، ووضع اسمها في قائمة الماركات الشهيرة في جميع القارات.



ومنذ انشائها عام 1946، حققت فيسبا، نجاحا عالميا منقطع النظير، بتصميمات مبتكرة ومميزة، تلائم أجيال الشباب، مع مبيعات بـ 19 مليون وحدة من دراجاتها النارية تطوف في الشوارع في القارات الخمس.



بدأ التحول في مبيعات الشركة على وجه الخصوص بداية من عام 2004، حيث تم تصنيع وبيع 54 ألف وحدة، قبل أن يرتفع الرقم إلى أكثر من 100 ألف وحدة بحلول عام 2006، ثم 180 ألف في عام 2017، لتتجاوز بعد ذلك حاجز الـ 200 ألف وحدة بداية من عام 2018.



وحاليا، يتم انتاج دراجات فيسبا من 3 مواقع وهي بونتيديرا، تلك المصنع المقام منذ عام 1946، والذي يتم تخصيص انتاجه إلى الأسواق الأوروبية والغربية، منها الأمريكتين، أما الموقع الثاني ففي فيتنام، والذي يستهدف دول الشرق الأقصى والهند، وأخيرا المصنع الحديث في مدينة باراماتي بالهند، والذي تم افتتاحه عام 2012.



(أنسامد).



