ترميم الكولوسيوم أظهر الأنفاق تحت الأرض

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - كشفت عملية الترميم التي مولتها شركة الأحذية العملاقة Tod's عن أحشاء الكولوسيوم ، والأنفاق تحت الأرض حيث جثم المصارعون والوحوش البرية قبل أن يتم رفعهم إلى أرضية القتال ، يمكن رؤيتها الآن بشكل لم يسبق له مثيل .



قالت مديرة الحديقة الأثرية ألفونسينا روسو: "لقد كانت مهمة معقدة للغاية" عن أعمال الترميم التي استغرقت 7000 يوم بواسطة أكثر من 80 متخصصا بما في ذلك المهندسين المعماريين والمرممين والجيولوجيين والفيزيائيين والطوبوغرافيين والمهندسين والعمال.



وإستطردت "هذا المنظر الجديد المذهل للمبنى هو شهادة على كل ما حدث تحت الساحة الكبيرة للمدرج منذ افتتاحه في عام 80 ميلاديا حتى آخر مشهد في عام 523 بعد الميلاد ... إنه نصب تذكاري داخل النصب التذكاري ، ويمكن زيارته الآن على 160متر من الممرات الملتوية ".



(أنسامد).



