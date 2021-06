(أنسامد) - يونيو 24 - روما - كشفت ندوة عقدت في العاصمة الإيطالية عن الفنان رامبرانت عن لوحة جديدة للفنان الهولندي The Adoration of the Magi (1632-33) تم العثور علىها في مجموعة لوحات تمتلكها أسرة رومانية وخلال الندوة التى عقدت في الأكاديمية الفرنسية في فيلا ميديشي وتم الترويج لها من قبل مؤسسة التراث الإيطالية Fondazione Patrimonio Italia أنه تم الاحتفاظ باللوحة الآن في ميلانو.



الجدير بالذكر أن مساهمات الفنان رامبرانت في الفن تعد ثراءا كبيرا وإنجازا ثقافيا يسميه المؤرخون العصر الذهبي الهولندي .



(أنسامد).