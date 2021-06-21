ميناء تشيفيتانوفا:مشروع مرسى لليخوت الفاخرة

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - مشروع التطوير الحضري والتجديد لميناء تشيفيتانوفا ماركي. تم تقديمه من قبل Eurobuilding -و هي شركة هندسة البناء والطبيعية - والتي تهدف إلى التدخل على أكثر من 120 ألف متر مربع ، وذلك لتحويل الميناء الحالي إلى واحد من أفضل المراسي المجهزة لليخوت الفاخرة التي تتراوح اطوالها من 24 إلى أكثر من 70 مترًا.



الهدف ، كما توضح الشركة ، هو "تصميم واجهة مائية جديدة وجذابة للمدينة وإنشاء مركز استقبال سياحي يهتم بشكل خاص باحتياجات القوارب الإيطالية والدولية".



تقول Eurobuilding إن عملية التجديد توفر استثمارات تقدر بأكثر من 150 مليون يورو و "ستشهد تدخلاً مهيمنًا من جانب مستثمري القطاع الخاص الذين سيخلقون ، بالتنسيق مع المؤسسات ، نموذجًا فاضلاً لإدارة وتعزيز ملكية الدولة والنسيج الحضري" .



تؤكد الشركة "إن مركزية تشيفيتانوفا في البحر الأدرياتيكي ، في منتصف الطريق بين البندقية وبوغليا ، على بعد 60 ميلاً من الأرخبيل الكرواتي الأكثر إثارة للذكريات تمثل فرصة خاصة لقطاع اليخوت الضخمة والإيطالية والعالمية ، واعتراض طرق اليخوت التي تربط اليونان إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا ".



يهدف مشروع Eurobuilding إلى تعزيز صناعة بناء السفن ، الموجودة بالفعل في المنطقة ، من خلال تطوير منطقة تزيد مساحتها عن 45000 متر مربع مخصصة لمواقف السيارات وتجديد اليخوت واليخوت الفاخرة.



يهدف التدخل "بالإضافة إلى تأمين الميناء ، إلى رأب الصدع المفاجئ في النسيج العمراني ، وإعادة الواجهة البحرية الحقيقية لوسط المدينة التاريخي ، واستعادة استمرارية الواجهة البحرية التي تم اقتطاعها حاليًا شمال وجنوب الميناء. ساحة كبيرة بجانب البحر أصبحت المركز العصبي للمدينة ".



و تقول الشركة المنفذة انها تخطط لبناء فندقين جديدين حوالي 650 غرفة وبعض مرافق الإقامة لفترات قصيرة . . كما"سيستكمل الشاطئ الحضري المنطقة السياحية الجديدة بالاضافة الي مساحات خضراء كبيرة للتواصل الاجتماعي والعديد من المساحات التجارية المناسبة لتعزيز اثنين من قطاعات التميز في المنطقة: الصناعات الغذائية والأزياء.



(أنسامد).

