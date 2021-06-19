إيطاليا: Garda وValtellina وSalento، المفضلة لسياحة الدراجات

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - بحيرة غاردا Garda هي الوجهة الأكثر رواجًا على الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية من قبل راكبي الدراجات في إيطاليا.



وجاءت ألتا فالتيلينا Valtellina في لومباردي في المركز الثاني وسالينتو Salento في بوليا في المركز الثالث.



تم الكشف عن ذلك من خلال التقرير الثالث عن سياحة الدراجات من قبل Isnart ، مركز دراسة السياحة Unioncamere ، الذي تم إنشاؤه مع Legambiente وتم تقديمه هذا الصباح في قمة الدراجات في بيسكارا.



في المركز الرابع في إيطاليا في عمليات البحث عن راكبي الدراجات هو بولينو في كالابريا ، ثم بيبيوني وسان ميشيل آل تاليامنتو في فريولي ، ليفانتو في ليغوريا ، لانغي في بيدمونت وجبال سيبيليني بين ماركي وأومبريا.



اكتشف باحثو Isnart أن الوجهات السياحية الأكثر رواجا من قبل راكبي الدراجات الإيطاليين هي من نوعين: إما المناطق الشمالية المجهزة بشكل أفضل بمسارات الدراجات والبنى التحتية ، مثل Veneto و Trentino و Emilia Romagna ، أو المناطق الجنوبية خارج الدوائر الكبيرة ، ولكن مليئة بالمعالم السياحية ، مثل أبروتسو وكالابريا وبوجليا. المناطق الأكثر ثراءً في مرافق الإقامة السياحية هي ترينتينو ألتو أديجي ومارش وأومبريا.



ولكن تم تسجيل أكبر عدد من السياح الذين يستخدمون الدراجة في فريولي ولازيو وفينيتو. يسمح لك ركوب الدراجات بتمديد الموسم ، بما في ذلك الربيع والخريف ، ويقترن بالأنشطة في المنطقة: التذوق ، والمشي لمسافات طويلة ، والنبيذ ، واليوغا ، والتجديف ، والثقافة.



(أنسامد).



