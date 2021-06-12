دار الأزياء الإيطالية الفاخرة فالنتينو تمنع الفراء

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت مجموعة فالنتينو الإيطالية
الفاخرة إنها ستتوقف عن استخدام الفراء اعتبارًا من العام المقبل
وستركز على علامتها التجارية الرئيسية التي تحمل اسمًا ، متخلفة عن
خطها الثاني الأصغر اعتبارًا من عام 2024.
تتبع شركة الأزياء العديد من العلامات التجارية الأخرى في حظر
الفراء في السنوات الأخيرة بما في ذلك Prada و Versace و Gucci و
Armani ، نظرًا لتزايد حساسية العملاء تجاه حقوق الحيوان والقضايا
البيئية.
قالت الشركة إن أحدث مجموعة من Valentino تتضمن الفراء ستكون موسم
خريف / شتاء 2021-22.
قرر جاكوبو فينتوريني ، الرئيس التنفيذي لفالنتينو ، الذي انضم إلى
المجموعة الإيطالية العام الماضي عندما تضررت صناعة السلع الفاخرة
بشدة من الوباء ، وقف تجميع منتجات العلامة التجارية الأصغر
REDValentino. (أنسامد).