دار الأزياء الإيطالية الفاخرة فالنتينو تمنع الفراء

(أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت مجموعة فالنتينو الإيطالية الفاخرة إنها ستتوقف عن استخدام الفراء اعتبارًا من العام المقبل وستركز على علامتها التجارية الرئيسية التي تحمل اسمًا ، متخلفة عن خطها الثاني الأصغر اعتبارًا من عام 2024.



تتبع شركة الأزياء العديد من العلامات التجارية الأخرى في حظر الفراء في السنوات الأخيرة بما في ذلك Prada و Versace و Gucci و Armani ، نظرًا لتزايد حساسية العملاء تجاه حقوق الحيوان والقضايا البيئية.



قالت الشركة إن أحدث مجموعة من Valentino تتضمن الفراء ستكون موسم خريف / شتاء 2021-22.



قرر جاكوبو فينتوريني ، الرئيس التنفيذي لفالنتينو ، الذي انضم إلى المجموعة الإيطالية العام الماضي عندما تضررت صناعة السلع الفاخرة بشدة من الوباء ، وقف تجميع منتجات العلامة التجارية الأصغر REDValentino. (أنسامد).



