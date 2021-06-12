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دار الأزياء الإيطالية الفاخرة فالنتينو تمنع الفراء
اعتبارًا من العام المقبل
    (أنسامد) - يونيو 12 - روما - قالت مجموعة فالنتينو الإيطالية الفاخرة إنها ستتوقف عن استخدام الفراء اعتبارًا من العام المقبل وستركز على علامتها التجارية الرئيسية التي تحمل اسمًا ، متخلفة عن خطها الثاني الأصغر اعتبارًا من عام 2024.

    تتبع شركة الأزياء العديد من العلامات التجارية الأخرى في حظر الفراء في السنوات الأخيرة بما في ذلك Prada و Versace و Gucci و Armani ، نظرًا لتزايد حساسية العملاء تجاه حقوق الحيوان والقضايا البيئية.

    قالت الشركة إن أحدث مجموعة من Valentino تتضمن الفراء ستكون موسم خريف / شتاء 2021-22.

    قرر جاكوبو فينتوريني ، الرئيس التنفيذي لفالنتينو ، الذي انضم إلى المجموعة الإيطالية العام الماضي عندما تضررت صناعة السلع الفاخرة بشدة من الوباء ، وقف تجميع منتجات العلامة التجارية الأصغر REDValentino. (أنسامد).

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