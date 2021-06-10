انتعاش السياحة الدولية الراقية في سردينيا

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - سجلت مدينة سردينيا الايطالية تدفقا كبيرا للحجوزات لقضاء الاجازات في المدينة الراقية و التي تعد السائحين باقامة بدرجة خمسة نجوم خاصة بالنسبة لقطاع الرفاهية الذي يسعى إلى الخصوصية والمزيد من الخدمات الحصرية.



شهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضًا إعادة تشغيل عالم الوكالات ومنظمي الرحلات السياحية التي تدور حول السوق الراقية.



يقول فرانشيسكو مونتوني ، مؤسس ورئيس فنادق ومنتجعات Delphina ، المنتخب كأفضل إيطالي مجموعة فنادق في جوائز السفر العالمية الأخيرة ، جوائز الأوسكار للسياحة الدولية. Delphina مع 12 فندق 5 و 4 نجوم ومساكن حصرية ومنتجعات وفيلات مغمورة في حدائق البحر الأبيض المتوسط ;;الخضراء المواجهة للبحر بين Costa Smeralda و La Maddalena Archipelago و خليج اسينارا...إن المسافر الذي يقيم في مرافق ممتازة ينفق تسعة أضعاف المتوسط.



و يضيف علاوة على ذلك ، فإن فندق خمس نجوم يوظف ضعف عدد الموظفين.



كما تم تضمين حلول فندقية راقية جديدة في أكثر من 15 مليون استثمار خططت لها Delphina لعام 2021. ولاكتشاف جمال المناطق المحيطة ، ورحلات بانورامية وانتقالات مروحية للوصول إلى منتجعات الخمس نجوم.



تبحر السفينة الشراعية القديمة Pulcinella بين جزر La Maddalena Archipelago ، بالإضافة إلى القوارب مع ربانها للاستمتاع بالبحر.



بالإضافة إلى ذلك ، رحلات صيد رياضية وأدلة خبراء في علم الآثار والطعام والنبيذ والتقاليد للسفر في شوارع المناطق الداخلية من جالورا.ة عام 2021. (أنسامد).



