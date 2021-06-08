سباق المحيط الأوروبي في جنوة .. 5 أيام

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - ستصل المراكب الشراعية المشاركة في Ocean Race Europe ، وفقًا لهبوب الرياح ، بين 16 و 17 يونيو إلى ميناء جنوة القديم. نوع من مقدمة لسباق المحيط المرموق الذي سيكون في عام 2023 خاتمة كبرى في العاصمة الليغورية. تم تقديم خمسة أيام من الأحداث المخصصة للبحر والإبحار والبيئة ، من 16 إلى 20 يونيو ، هذا الصباح في مقر مقاطعة جنوة الزرقاء .



قال رئيس بلدية جنوة ماركو بوتشي أن إجمالي استثمارات جينوفا في The Ocean Race ستستثمر 8.5 مليون يورو "لكننا نتوقع مضاعفة هذا المبلغ ثلاث مرات في التداعيات الاقتصادية".



سيكون افتتاح قرية Ocean Race في Porto Antico يوم الخميس 17 ولكن بالفعل في 16 يونيو سيكون هناك موعد مهم: فيما يتعلق بين جنوة وأليكانتي وبروكسل .



وقال عمدة جنوة "سنقدم بعض المشاريع الهامة لحماية النظام البيئي البحري" (أنسامد).



